Tenisáky letěly mezi fanoušky a Laver Cup slavnostně začal

Na pražském Staroměstském náměstí vylétly z rukou tenisových hvězd míčky mezi fanoušky a premiérový ročník Laver Cupu slavnostně začal. Od pátku do neděle proti sobě budou v pražské O2 areně bojovat výběry Evropy a světa. Současné i minulé legendy či budoucí hvězdy dorazily na podium pod Týnským chrámem se zpožděním, ale davu fanoušků to nevadilo. Halasně vítali Roda Lavera, na jehož počest soutěž vznikla, a nejhlasitěji Rogera Federera a Rafaela Nadala. "Už se nemůžu dočkat. Doufám, že bude vyprodáno a předvedeme skvělý tenis," řekl zakladatel akce a devatenáctinásobný grandslamový šampion Federer. Hráči přijeli na náměstí týmovými vozy. Výběr světa červenými a hráči měli stylově také červené kapesníčky v kapsách sak. Z modrých aut vystoupili Evropané a v jednom z nich společně seděli Nadal, Federer a Tomáš Berdych. "Je to obrovský zážitek a doufám, že se nám podaří první ročník vyhrát," řekla česká jednička. Premiérový ročník tenisového Laver Cupu se bude hrát na kurtu nezvykle vyvedeném v černé barvě.