Téměř každý desátý Čech nad 15 let má nějakou exekuci. Celkem je to 863.000 lidí a za poslední rok jich o zhruba 31.000 přibylo. Kolem 151.000 osob má pak přes deset exekucí naráz. Situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů. Ukázala to aktualizovaná mapa exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost. Polovina exekucí je na částku nižší než 10.000 korun. Průměrná jistina dosahuje 65.000 korun.