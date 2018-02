Téměř 90 poslanců navrhuje zmírnit protikuřácký zákon

V restauracích, na sportovištích i v kulturních zařízeních by mohly opět vznikat oddělené prostory pro kouření. Počítá s tím návrh na zmírnění současné podoby tzv. protikuřáckého zákona, který ve Sněmovně představil poslanec ODS Marek Benda. Pod návrh se podle něj podepsalo 86 poslanců z osmi klubů s výjimkou poslanců KDU-ČSL. Úplný zákaz kouření v restauracích a pohostinských zařízeních přinesla novela protikuřáckého zákona od konce loňského května. Dalším bodem návrhu je to, že v malých barech nebo výčepech o ploše do 80 metrů čtverečních by měli mít jejich majitelé možnost sami rozhodnout, zda jejich podnik bude kuřácký, nebo nekuřácký. Třetím bodem je zrušení odpovědnosti hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, která bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.