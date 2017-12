Téměř 4300 kilometrů v poušti i velehorách zdolala Češka Benešová

Téměř 4300 kilometrů v poušti i velehorách zdolala i přes zdravotní handicap Češka Monika Benešová. Na jedné z nejtěžších pěších tras světa se musela vypořádat nejen s nebezpečími americké divočiny, včetně setkání s medvědy, pumou nebo chřestýši, výkyvy počasí, ale i s důsledky své nemoci. Kvůli potravinovým alergiím se musela vybavit těžšími speciálními potravinami, cestou ji sužovaly nevolnosti. Trasu Pacific Crest Trail (PCT) i tak zvládla za pět měsíců a šest dnů. "Dokázala jsem sobě i podobně nemocným lidem, že život kvůli takovému onemocnění nekončí," řekla ČTK.

Sen zdolat trasu, která vede od mexických až po kanadské hranice, měla několik let. Definitivně se na ni rozhodla vydat minulý rok ve Španělsku, kdy absolvovala několik set kilometrů dlouhou Svatojakubskou cestu (Camino de Santiago). "To byl spíš takový test, jestli zvládnu PCT," poznamenala rodačka z Vysočiny. Pochvaluje si i komunitu ostatních "hikerů", se kterými si vzájemně pomáhali. Kvůli schopnosti usnout kdekoli jí vymysleli přezdívku "Sleepy". Organizátoři ji také do Česka poslali ocenění v podobě medaile s vyrytým jménem i přezdívkou.