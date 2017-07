Jaderná elektrárna Temelín dokončila v noci na pátek třídenní bezpečnostní test ochranného obalu kolem reaktoru na odstaveném druhém bloku. Během zkoušky, která se dělá jednou za čtyři roky, napumpovali energetici do uzavřeného prostoru téměř 50 tun upraveného vzduchu. Test dopadl úspěšně. Informoval o tom mluvčí Temelína Petr Šuléř. Elektrárna teď může dokončit odstávku spojenou s výměnou paliva, která by měla trvat do poloviny srpna. Ochranný obal je jednou z hlavních bezpečnostních bariér elektrárny. Chrání reaktor a další důležitá technologická zařízení primárního okruhu před extrémními vlivy, jako jsou zemětřesení, tornádo, silné srážky nebo tlaková vlna po výbuchu.