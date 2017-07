Jaderná elektrárna Temelín obnovila výrobu elektřiny na druhém bloku. Připojením turbogenerátoru k přenosové soustavě tak skončila odstávka, která trvala necelých 73 dní, energetici ji zvládli oproti plánu o necelé dva týdny rychleji. Plného výkonu by měl blok dosáhnout do konce týdne. ČTK to ekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Od začátku roku vyrobil Temelín 9,137 terawatthodiny elektřiny. Odstávka prvního bloku pro výměnu paliva začne v závěru roku, plánuje se také na tři měsíce.