Temelín loni vyrobil nejvíc elektřiny v historii

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila loni 16,48 terawatthodin (TWh) elektřiny. Je to nejvyšší roční výroba. ČTK to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Všem českým domácnostem by loňská temelínská výroba vystačila na více než 13 měsíců. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě přes 28 TWh elektřiny, což je o 15 procent více než v roce 2016. Letos Temelín tak vysokou výrobu neočekává. Nyní je odstaven první blok, odstávka skončí v březnu. Elektrárna letos plánuje i odstávku druhého bloku kvůli výměně paliva, jež začne 30. června a potrvá dva měsíce. Elektrárna Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000.