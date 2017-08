Tělo Češky zabité v Egyptě bylo převezeno do Česka. ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Česká turistka zemřela minulý týden na následky útoku na pláži v Hurgadě. S rodinou zesnulé české turistiky se odpoledne setká šéf české diplomacie. Pozůstalým chce kondolovat a také je seznámit s postupem ministerstva. Česká diplomacie už v souvislosti s útokem žádala Egypt o vyšetření útoku, pitevní zprávu a také odškodnění pro pozůstalé. Egyptský velvyslanec v Česku minulý týden Zaorálkovi slíbil, že se zasadí o to, aby egyptská strana Česku vyhověla. Případem se nyní bude zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle informací ČTK bude zřejmě provedena pitva.