Technické muzeum představí nejstarší Harley club na světě

Národní technické muzeum zahájí výstavu 90 let Harley-Davidson Clubu Praha. Na akci představí dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson (H-D) klubu na světě. Uvedli to organizátoři akce. V dopravní hale muzea bude k vidění 16 motocyklů legendární americké značky včetně stroje Petra Hapky. První dealer H-D v Česku byl založen již v roce 1924 a klub sdružující příznivce H-D vznikl o čtyři roky později. V České republice je registrováno 1,12 milionu motocyklů různých značek s průměrným stářím 32,8 roku. Harley-Davidson letos oslaví 115 let od svého založení a vedle amerického sídla značky v Milwaukee se Praha stane hlavním dějištěm oslav. Na pražské výstaviště se má na začátku července sjet přes 70.000 motocyklů H-D a dalších 40.000 návštěvníků.