Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify, aby přerušily činnost

Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify k zastavení činnosti do doby, dokud nebudou jejich řidiči dodržovat zákonné podmínky. Vyplývá to z prohlášení Sdružení českých taxikářů (SČT), které proti tzv. alternativním taxislužbám protestuje dlouhodobě. Firma Uber minulý týden podepsala memorandum s vládou, podle něhož budou muset její řidiči splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podle taxikářů to však nestačí a řidiči Uberu by měli mít i například taxametry.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý minulý týden uvedl, že ze zákona musí řidič buď jezdit v označeném a taxametrem osazeném voze, nebo musí mít předem stanovenou cenu. Zákazníci Uberu podle zástupců firmy zjistí cenu za přepravu při zadání cílového místa. Sdružení dnes vyzvalo obě firmy také k dodržování maximální ceny jízdného, určené pražskou vyhláškou, a k plnění daňových povinností. Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300.000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent.