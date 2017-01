Zprávy Tatra loni vyrobila 1326 vozidel, meziročně o 56 procent více

03-01-2017 12:39 | Zdeňka Kuchyňová

Kopřivnická automobilka Tatra loni vyrobila 1326 vozidel. Meziročně tak zvýšila produkci o 56 procent a poprvé od roku 2008 překročila tisícovku vyrobených aut za rok. Všechny vyrobené vozy automobilka i prodala. Letos má v plánu vyrobit i prodat 1700 automobilů. Za společnost Tatra Trucks, která automobilku vlastní, to ČTK sdělil mluvčí Andrej Čírtek. Nejvíce vozů, více než 435, automobilka dodala na český a slovenský trh. Celkem 334 aut putovalo do Indie a po 130 vozidlech do Egypta a Jordánska. Zajímavý objem vozidel, 76 kusů, byl dodán do Brazílie. Automobilka v roce 2016 investovala do výroby 400 milionů korun.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Návrh: Sociální bydlení by zajišťoval nový úřad, obce dobrovolně 04-01-2017 16:31 | Martina Bílá Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.

Omezení na D8 potrvá zhruba ještě tři měsíce 04-01-2017 16:07 | Martina Bílá Omezení na nově otevřeném úseku dálnice D8 u prackovické estakády potrvá zhruba ještě tři měsíce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce nejprve dokončit kotvící prvky na nestabilním území, řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Provoz kolem estakády u Prackovic je od otevření dálnice v polovině prosince sveden do jednoho pruhu.

Předprodeje zájezdů na léto jsou zatím o pětinu vyšší než loni 04-01-2017 14:53 | Martina Bílá Předprodeje zájezdů na léto, tzv. first minute, které jsou výrazně levnější než běžné zájezdy, jsou letos zatím o pětinu vyšší než loni, kdy byla poptávka ovlivněna obavami lidí o bezpečnost v některých destinacích. Cestovní kanceláře registrují oživení zájmu o Egypt a Turecko a výrazný nárůst prodejů zájezdů do Spojených arabských emirátů. ČTK to sdělila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Divocí koně by do parku Podyjí u Znojma měli dorazit v březnu 04-01-2017 14:34 | Martina Bílá Jedenáct divokých koní se ve dvou lokalitách Národního parku Podyjí na Znojemsku bude prohánět nejspíš už v březnu, řekla ČTK Markéta Dušková ze společnosti Beleco. Společnost získala grant na pětiletou péči o přírodu. Koně na Znojemsko dorazí z Exmooru v Anglii. Udržovat budou celkovou plochu bezmála 70 hektarů, půjde o lokality Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště. "Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin. Tím uvolňují prostor pro cenné druhy květin a motýly, kteří jsou na nich závislí," popsal přínos pastvy Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která má zavedení pastvy koní v Podyjí má na starosti. Dvě stáda divokých koní se už prohánějí na pastvinách v bývalém vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách, celkem spásají zhruba 160 hektarů.

Ministerstvo doporučuje zvýšenou obezřetnost při cestách do Indie 04-01-2017 11:54 | Martina Bílá V Indii hrozí v nejbližší době útoky na západní a turistické cíle, varuje české ministerstvo zahraničí. Úřad proto doporučil českým občanům, aby se vyhýbali místům, kde se srocuje větší množství lidí. Obezřetní by Češi měli být také v hotelových areálech nebo na plážích, uvádí ministerstvo na webu. Ministerstvo lidem nabízí i pomoc velvyslanectví v Dillí.

Soud potvrdil nevinu úředníků i většinu trestů v kauze Promopro 04-01-2017 11:50 | Martina Bílá Osvobození trojice bývalých vysoce postavených úředníků ze sekce pro české předsednictví EU, které obžaloba vinila v tzv. kauze Promopro, je pravomocné. Rozhodl o tom pražský vrchní soud. Odvolací senát zároveň stanovil, že do vězení půjde všech sedm obžalovaných podnikatelů - zpřísnil totiž trest Václavu Čadovi, který jako jediný původně odešel od soudu s podmínkou. Nejpřísněji potrestaným zůstal jednatel Promopra Jaroslav Veselý, který si má odpykat devět let odnětí svobody. Promopro získalo v roce 2008 od úřadu vlády bez výběrového řízení zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví. Veselý pak podvodně předkládal k vyúčtování i faktury za smyšlené služby. Další odsouzení muži převáděli nelegálně získané peníze na jiné firmy. Státu tak vznikla škoda v řádu stamilionů korun.

Kniha historika Koury popisuje swing jako odpor proti ideologii 04-01-2017 11:48 | Martina Bílá Kniha historika Petra Koury Swingaři a potápky v protektorátní noci popisuje swing jako způsob odporu mládeže proti nacistické okupaci a ideologii. Autor v publikaci s podtitulem Česká swingová mládež a její hořkej svět analyzuje nejen samotné projevy tuzemské swingové subkultury jako oblečení, účes nebo jazyk, ale věnuje se i obdobným subkulturám ve Spojených státech, Francii, Německu nebo v Rakousku. "Je to první dílo, které se zasvěceně a se sympatií věnuje fenoménu, jež byl za nacistické okupace a později v lidové demokracii jedním z nejzajímavějších a nejneprozkoumanějších výrazů odporu k ideologickým režimům v Evropě," napsal v předmluvě k objemné publikaci vznikající mnoho let Josef Škvorecký. Spisovatel, který zemřel v roce 2012 v Torontu, jazzovou mládež popsal ve své knize Zbabělci. Slovní spojení "hořkej svět" použité Kourou v podtitulu pak pochází ze stejnojmenné sbírky povídek Škvoreckého.

EET provoz restaurací nezkomplikovala, některé hospody zdražily 04-01-2017 11:06 | Martina Bílá Nová povinnost elektronicky evidovat tržby (EET) provoz restaurací v Olomouckém kraji příliš nezkomplikovala, avšak od loňského prosince zvýšila náklady pohostinství až o tisíce korun měsíčně. Některé restaurace už kvůli tomu zdražily pivo či jídlo a některé provozovny zůstaly po zavedení EET zavřené, vyplývá z ankety ČTK.

CRIF: Každý pátý dospělý Čech má živnostenský list 04-01-2017 10:08 | Martina Bílá V Česku má živnostenské oprávnění téměř 1,8 milionu lidí, tedy každý pátý Čech starší 15 let. Svoji živnost však vykonává pouze 1,4 milionu lidí. Třetinu podnikatelů s aktivní živností tvoří ženy. Nejvíce živnostníků podniká v obchodě. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz společnosti CRIF Czech Credit Bureau. Typickým živnostníkem je muž, který dosahuje obratu do milionu korun a podniká v obchodě. Ženy s živnostenským oprávněním podnikají vedle obchodu především v profesních, vědeckých a technických činnostech.