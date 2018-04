Svět ztratil velkého režiséra, vzpomíná na Formana Hollywood

Svět ztratil jednoho z největších filmových režisérů a mistra svého řemesla, shodují se v další vlně reakcí na páteční úmrtí Miloše Formana hvězdy Hollywoodu. Herec a producent Michael Douglas Formanovi poděkoval za to, co se od něj naučil během spolupráce na oscarovém filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Herec Woody Harrelson Formana ocenil za to, že mistrně ovládl nejen své řemeslo, ale i umění žít. Se vzpomínkou se přidal i pornomagnát Larry Flynt, kterého Forman zvěčnil ve svém nejkontroverznějším snímku. Americká Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar, pak na facebooku Formana nazvala legendou.