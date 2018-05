Svazy: Ministři vlády přestali jezdit na podnikatelské mise

Ekonomičtí ministři vlády v demisi přestali jezdit na zahraniční podnikatelské mise. Podle podnikatelských svazů kvůli tomu mohou české firmy přicházet o exportní i investiční příležitosti, protože účast vysokého politika v delegaci zvyšuje šance na uplatnění na tamním trhu. Svazy to uvedly pro ČTK. Za poslední půlrok přitom letěl s podnikateli do ciziny pouze jednou ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) do Indie. Vyjádření úřadu vlády ČTK zjišťuje.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se v minulosti několikrát vyjádřil v souvislosti se zahraničními cestami ministrů v tom smyslu, že "stát není cestovní kancelář". V únoru na svém facebookovém profilu napsal, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. "Musíme si přiznat, že nyní firmy nemají moc možností jet na podnikatelskou misi. My jsme připraveni, ale příležitostí je málo. Od premiéra v demisi navíc z jednání na tripartitě víme, že plánuje jezdit zejména po Evropě, což k diversifikaci exportu nepomůže," dodala Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.