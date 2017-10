Summit EU má v prosinci řešit reformu unijního azylového systému

Prosincový summit Evropské unie se bude zabývat reformou unijního azylového systému. Novinářům to po první části současného summitu EU v Bruselu řekl předseda schůzky Donald Tusk. Země o věci neúspěšně diskutují už déle než rok, podle Tuska bude nyní cílem nalézt shodu v této otázce v první polovině příštího roku. Za bulharského předsednictví EU se tak státy pokusí překonat nynější zásadní rozdíly především v pohledu na trvalý mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl. Ten Evropská komise do reformy zapracovala jako poslední možnost pro případ, že by některý členský stát musel čelit náhlému přívalu velkého počtu migrantů. Česko a další státy ze středu a východu Evropy podobné řešení dlouhodobě odmítají. Nikdo z účastníků diskuse podle Sobotky nekladl důraz na otázku kvót, která v roce 2015 výrazným způsobem rozdělila unijní země. Důraz byl spíše kladen na řešení situace v zemích původu a tranzitu.

Státy Evropské unie zajistí, že severoafrická část unijního svěřenského fondu pro Afriku bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Evropská komise bude podle Tuska ze své strany zodpovídat za to, že peníze půjdou na snížení migračních tlaků. Unijní státy se shodly také na silnější podpoře Itálie, která na řešení migrační vlny pracuje s libyjskými úřady. Ve svěřeneckém fondu pro Afriku by mělo být 3,1 miliardy eur (skoro 84 miliard Kč). Členské státy zatím upsaly 175 milionů (asi 4,7 miliardy Kč).