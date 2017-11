Studie: Ženy s VŠ vydělávají v průměru o 15.000 Kč méně než muži

Ženy s vysokoškolským vzděláním vydělávají v Česku v průměru zhruba o 15.000 korun měsíčně méně než muži s vysokou školou. Dostávají tak za svou práci o 29 procent peněz méně než jejich kolegové s titulem. Propast v odměňování mužů a žen se v ČR zvyšuje právě s rostoucím vzděláním a vyšší pozicí. Ukázala to studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Vysoké školy v Česku v posledních letech absolvuje víc žen než mužů. Na 3. listopadu letos připadá evropský den rovného odměňování. ČR má v EU druhý největší celkový rozdíl v průměrném výdělku žen a mužů, a to 22 procent. Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) zdůraznila, že na nižší výdělky nedoplácejí jen ženy, ale i jejich rodina a hlavně jejich děti. Výdělková propast přispívá také k chudobě žen ve stáří, kvůli nižším příjmům mají seniorky totiž výrazně nižší penze než senioři.

Ženy se základní školou vydělávají měsíčně v průměru o 17 procent méně než muži, tedy o 3405 korun. U vyučených je rozdíl už 26 procent, odpovídá 6109 korunám. Ženy s maturitou dostávají o 21 procent méně než muži - o 6371 korun. Bakalářky nosí domů o 27 procent peněz méně než bakaláři, rozdíl činí 9921 korun. Inženýrky a magistry si vydělají o 29 procent méně než stejně vzdělaní muži, tedy o 14.991 korun hrubého měsíčně. "Tady průměrná ztráta žen činí ročně zhruba 180.000 korun. Uvědomme si, co to znamená pro domácnost. Je to opravdu velmi významný zásah do rodinného rozpočtu," řekla jedna z autorek studie Alena Křížková.