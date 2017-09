Studie: Strany chtějí přidat učitelům, neříkají ale z čeho

Všechny politické strany, které by se podle průzkumů mohly dostat do Sněmovny, slibují ve svých programech vyšší platy pro učitele. Strany by jim chtěly přidat 18 až 52 procent. Žádná ale neříká, kde by peníze pro učitele vzala. Vyplývá to ze studie think-tanku IDEA Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a z volebního programu hnutí ANO, který byl zveřejněn až po skončení studie. Autor studie Daniel Münich analyzoval programy ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Pirátů, Realistů, SPD, STAN, TOP 09 a Zelených. "Oproti minulosti většina politických stran ve svých programech jasně deklaruje, že učitelské platy je třeba výrazně zvýšit, a navýšení platů dokonce vyčísluje. O nákladech a zdrojích se v nich však nehovoří," uvedl Münich. Platí to i o hnutí ANO, které svůj program zveřejnilo později.