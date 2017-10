Studie: Češi se bojí terorismu, k EU mají spíše lhostejný vztah

Podle 56 procent Čechů má ČR z členství v Evropské unii prospěch, jako dobrou věc ji zároveň hodnotí necelá třetina z nich. I to ukázal nejnovější průzkum zkoumající důvěru v evropské instituce a názory na směřování EU, který vytvořili pracovníci Evropského parlamentu. Vyplývá z něj také, že v posledních letech přibývá Evropanů s pozitivním vnímáním unie. Studie s názvem Parlemeter 2017, jejíž výsledky byly zveřejněny ve středu, vychází z osobních rozhovorů s 27.881 Evropany ve věku 15 a více let napříč 28 členskými státy EU v období od 23. září do 2. října 2017. Mapuje názory občanů na členství v bloku, váhu jejich hlasu v EU či priority evropské politiky.

Češi v ní dosáhli hned několik prvenství. S 18 procenty pozitivních hodnocení je například v ČR v rámci celé EU nejhůře vnímána instituce Evropského parlamentu, přestože většina českých respondentů uvedla, že země z členství v bloku má prospěch. Nejpozitivněji v tomto ohledu hodnotí členství v Irsku, Litvě nebo Polsku (alespoň 84 procent), podle průzkumu vidí přínos v členství i 55 procent Britů. Češi se dále zřejmě nejvíce z občanů EU obávají terorismu. Téměř 70 procent z nich uvedlo, že terorismus představuje pro EU významnou hrozbu. Před nekontrolovanou imigrací by pak měla EU své občany chránit podle 55 procent Čechů. "Výsledky v České republice, Estonsku, na Slovensku či v Polsku mohou být známkou toho, že politická debata v těchto zemích formuje postoje občanů více než samotná situace v zemi," komentují autoři zprávy skutečnost, že Česko se nepotýká s vysokými počty nelegálních imigrantů ani s teroristickými útoky.