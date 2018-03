Studenti práv předvedli politický proces s generálem Sedláčkem

Rekonstrukci politického procesu, v němž byl na doživotí odsouzen důstojník československé armády Tomáš Sedláček, předvedli studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V porotní síni Vrchního soudu v Praze studenti v rolích obviněných, prokurátorů i soudců na základě dochovaných záznamů přiblížili průběh soudu i Sedláčkův životní příběh. Rekonstrukce byla součástí programu festivalu proti totalitě Mene Tekel. "Je to pocta jednomu z hrdinů naší novodobé historie," řekl o vystoupení studentů organizátor festivalu Jan Řeřicha.

Sedláček byl jedním z československých vojáků, kteří za druhé světové války bojovali v zahraničí a po návratu do vlasti se stali nepřáteli komunistického režimu. Autor scénáře Řeřicha do textu zahrnul i autentické Sedláčkovy vzpomínky z knihy jeho pamětí "Vydržet!". Z nich je patrné, že své zatčení očekával i kvůli procesům, které komunisté uspořádali s političkou Miladou Horákovou nebo generálem Heliodorem Píkou.Propuštění se dočkal při amnestii v roce 1960. Pracoval pak jako stavební dělník a později projektant - asistent. Zemřel v roce 2012 ve věku 94 let.