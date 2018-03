Studenti a senioři ušetří za dopravu vlakem a autobusem, schválila to vláda v demisi

Senioři nad 65 let, žáci a studenti od 6 do 26 let ušetří při cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. Rozhodla o tom vláda. Sleva bude platit od chystané změny jízdního řádu 10. června. Děti do 6 let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Doplácení jízdného je určené pro všechny dopravce, tedy i soukromé. Firmy si ale sami určí, u kterých spojů ho využijí. Stát vyjde zlevněné jízdné na 5,83 miliardy korun ročně. Letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy.