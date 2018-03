Stropnický znovu označil ruská tvrzení o novičoku za absurdní

Ministr zahraničí Martin Stropnický znovu označil za absurdní ruské tvrzení, že nervová látka použitá k útoku v Británii mohla pocházet z Česka. Ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij, kterého si ministerstvo předvolalo, podle něj nepřinesl žádné důkazy, které by tvrzení Moskvy podpíraly. Pokud by se kvůli incidentu mělo přikročit k dalším opatřením vůči Rusku, je podle Stropnického třeba, aby reakce byla koordinována v rámci celé Evropské unie. Bojovou látkou novičok byli počátkem března otráveni ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Británie z odpovědnosti přímo obvinila Rusko. Moskva zodpovědnost odmítla a představitelé ruské diplomacie opakovaně uvedli, že Česko je mezi zeměmi, které mají schopnosti potřebné pro výrobu novičoku. "To tvrzení je naprosto mimo realitu," řekl novinářům Stropnický. Ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení označilo ruské výroky za urážlivé a zcela nepodložené.

Zmejevského přijal v Černínském paláci náměstek ministra Ivo Šrámek, což je podle Stropnického v diplomacii výraz toho, že česká strana přikládá záležitosti velkou váhu. Pokud by situace dál eskalovala, sešel by se s velvyslancem ministr osobně. Stropnický nicméně vyjádřil naději, že se podaří napětí zklidnit. Klíčové proto podle něj je, aby Rusko přistoupilo na britský požadavek na vyšetření chemického útoku a spolupracovalo s vyšetřovateli, což dosud Moskva odmítala.