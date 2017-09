Stropnický: Seskoky výsadkářů byly po neštěstí na Letné zrušeny

Kvůli sobotnímu neštěstí při Dni armády na Letné byly podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) zrušeny seskoky parašutistů při veřejných akcích. Zákaz potrvá minimálně do ukončení vyšetřování incidentu. Dva ze tří lidí, kteří byli zraněni při dopadu jednoho z parašutistů mezi diváky, podle ministra opustí nemocnici dnes nebo v pondělí. Stropnický to řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize. Kromě šestatřicetiletého výsadkáře byla při jeho dopadu zraněna žena a dítě. Svědci neštěstí podle ministra uvedli, že parašutista byl silným poryvem větru "těsně nad zemí prostě jako by katapultován do prostoru, kde byli diváci". "Byla to souhra náhod a povětrnostních podmínek," dodal. Neštěstí se stalo při seskoku osmi parašutistů na závěr Dne armády na Letné.