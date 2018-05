Ministr zahraničí v demisi a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický potvrdil, že skončí ve vládě i ve Sněmovně. V hnutí ANO zůstane. Jedenašedesátiletý bývalý velvyslanec v Itálii nebo ve Vatikánu by se rád vrátil do diplomacie. Řekl to v rozhovoru pro Lidové noviny (LN). Server Aktuálně.cz minulý týden s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že Stropnický bude velvyslancem v Izraeli, ten to ale nepotvrdil.

Po ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi jde o druhého vysoce postaveného politika ANO, který ohlásil odchod z vlády i Sněmovny. V obou případech jde o výrazné symboly hnutí v Praze, které v říjnových volbách získaly dohromady 33.000 preferenčních hlasů, upozornily LN.