Stropnický: Německo zapůjčí originál mnichovské dohody

Německo zapůjčí do České republiky originál mnichovské dohody, jednoho z nejdůležitějších dokumentů české moderní historie. Uvedl to ministr zahraničí Martin Stropnický. Prohlásil to po schůzce s německým protějškem Sigmarem Gabrielem na okraj jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v hlavním městě Bulharska, které v tomto pololetí unii předsedá. Dohoda, kterou 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli zástupci Británie, Francie, Itálie a Německa, přinutila tehdejší Československo, které k jednání nebylo přizváno, vzdát se opevněného pohraničí obývaného sudetskými Němci. Byla jedním z klíčových milníků v dějinách Československa, které vzniklo před 100 lety.