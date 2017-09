Stropnický: Koncepce přezbrojení pozemních sil počítá se 117 mld

Vláda by měla v pondělí projednat dlouhodobý koncepční materiál přezbrojení pozemních sil české armády, který už schválila bezpečnostní rada státu. Koncepce počítá se 117 miliardami korun do roku 2025 až 2026. Novinářům to na Dnech NATO v Mošnově na Novojičínsku řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO).

Armáda bude obměňovat mimo jiné dosluhující bojová vozidla pěchoty BVP-2 sovětské výroby. Chce nakoupit nejméně 210 nových vozidel, ministerstvo obrany je chce vybrat v soutěži. Projekt má hodnotu zhruba 50 miliard korun.