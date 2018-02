Stropnický: ČR bude v případu Muslima jednat férově a zákonně

Česká republika bude v případě turecké žádosti o vydání zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima postupovat standardně, férově a podle zákona. Svému tureckému kolegovi Mevlütovi Çavusogluovi to chce telefonicky sdělit český ministr zahraničí Martin Stropnický. Telefonát se kvůli pracovní vytíženosti obou politiků zatím neuskutečnil, řekl Stropnický novinářům v Bruselu po jednání ministrů zahraničí EU. Šéf české diplomacie předpokládá, že rozhovor se uskuteční v úterý. Stropnický zároveň odmítl byť i jen spekulovat o možnosti, že by Praha uvažovala o možnosti vyměnit dva české občany nyní vězněné v Turecku právě za Muslima. Turecký soud loni poslal na více než šest let Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase do vězení za spolupráci se syrskými Kurdy.