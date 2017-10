Středočeští zastupitelé by mohli jednat o novém složení rady

Středočeští zastupitelé by dnes mohli jednat o novém složení krajské rady. Sejít se mají hlavně kvůli plánu investic, v pondělí se ale rozpadla krajská koalice, a tak by se mohli dostat i k personálním otázkám. Záležet bude na tom, zda někdo změny ve vedení kraje navrhne na program jednání a zda to bude schváleno.

Hnutí ANO v pondělí partnerům oznámilo, že vypovídá koaliční smlouvu. Koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů, jež vznikla po loňských krajských volbách, tak končí. Podle šéfa klubu zastupitelů za ČSSD Miloše Petery by ji měla nahradit dvojkoalice ANO a ČSSD s podporou komunistů. Bez podpory dalšího subjektu se ANO a ČSSD neobejdou, neboť v zastupitelstvu nemají většinu. Nabídku od ANO už v neděli schválil krajský výkonný výbor ČSSD a v pondělí ji projednal klub zastupitelů. Koaliční krize vypukla poté, co ANO vyčetlo dvěma radním za STAN špatnou práci. Starostové tvrdili, že jde o účelovou kritiku a za jejich zády se domlouvá nová koalice.