Strávit Vánoce či Nový rok na pláži chce stále více Čechů

Cestovní kanceláře navýšily na závěr letošního roku ubytovací kapacity v exotických destinacích. Nejpopulárnější je letos Egypt. Ceny dovolených se meziročně nezměnily. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů. Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka Čechů, kteří chtějí strávit závěr roku v teple, přibývá. "Oproti loňsku jsme na období svátků do nabídky nově zařadili hotely na Srí Lance nebo v Thajsku. Celkově je na závěr roku největší zájem o Spojené arabské emiráty a Omán. Některé termíny už jsou v těchto destinacích vyprodané," uvedl Bezděk. Nejpopulárnější exotickou destinací, kam Češi jezdí trávit konec roku, je Egypt, zejména díky ceně zájezdů. Podle statistik portálu Invia.cz ho letos preferuje 18 procent klientů. Na Kapverdy míří 11 procent turistů a desetina do Spojených arabských emirátů.