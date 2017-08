Politické strany a hnutí dnes mají poslední příležitost přihlásit se do říjnových sněmovních voleb. Lhůta uplyne v 16:00. Celkem by jich mohlo být 29, alespoň podle seznamu volebních účtů, který vede Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana hnutí. Před čtyřmi lety v předčasných volbách do Sněmovny kandidovalo 24 uskupení, o tři roky dříve se do voleb přihlásilo 27 uskupení.