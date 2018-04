Většina sněmovních stran by měla dnes večer diskutovat o dalším postupu v povolebních vyjednáváních. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek avizoval, že navrhne vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, což je víc, než kolika disponuje ANO. Schůzku sněmovních stran s výjimkou ANO, KSČM a SPD svolalo hnutí STAN, konat by se měla po konci sněmovní schůze.