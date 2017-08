Stovky lidí se rozloučily s válečným hrdinou a veteránem Jaroslavem Klemešem. Poslední žijící výsadkář z druhé světové války, který byl do okupovaného Československa vysazen ze západu, byl pohřben v pražských Strašnicích s vojenskými poctami. Do Velké obřadní síně strašnického krematoria přišly desítky současných výsadkářů i špičky ministerstva obrany a armády. Klemeš, držitel řady vyznamenání včetně nejvyššího státního ocenění Řádu bílého lva, zemřel minulý týden v pondělí ve věku 95 let. Nad strašnickým krematoriem před začátkem obřadu přeletěly dva bitevní vrtulníky české armády a při státní hymně zazněly tři čestné salvy. Mezi přítomnými byli předseda Sněmovny Jan Hamáček, ministr obrany Martin Stropnický, náčelník generálního štábu Josef Bečvář nebo pražský arcibiskup Dominik Duka. Věnce poslaly desítky institucí a lidí včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky.