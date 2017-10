Stíhání Babiše se zpětně přeruší k sobotě, uvedl ústavní právník

Znovuzvolení poslanci z hnutí ANO Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek zatím zůstávají trestně stíhaní v kauze Čapího hnízda. Stíhání se přeruší zpětně k sobotě až poté, co Státní volební komise vyhlásí výsledky voleb. Na dotaz ČTK to uvedl profesor ústavního práva Aleš Gerloch. Upozornil na to, že stíhání bude pouze přerušené, tedy nikoliv zastavené. Dosavadní úkony, které policie vůči oběma mužům učinila, tak v případě pokračování stíhání nebude nutné opakovat.

Poslance nelze trestně stíhat bez souhlasu Sněmovny. Dolní komora už Babiše s Faltýnkem ke stíhání vydala koncem září, nyní však musí vyslovit souhlas v novém složení. Do té doby by policie podle Gerlocha neměla vůči Babišovi a Faltýnkovi provádět žádné další úkony.