Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Radek Štěpánek ukončil v 38 letech tenisovou kariéru. Už dál nechce trápit své tělo a riskovat vážnější zranění. Bývalý osmý hráč světa a bronzový olympijský medailista ve smíšené čtyřhře z Ria de Janeiro to oznámil na tiskové konferenci v Praze. V posledních letech Štěpánka pronásledovaly zdravotní komplikace. Naposledy hrál na lednovém Australian Open, na jaře podstoupil operaci bederní páteře. "Musel jsme si nalít čistého vína a došel jsem k rozhodnutí, že nebudu pokračovat v kariéře. Podíval jsem se na svůj život trošku zeširoka a zjistil jsem, že bych nerad riskoval své zdraví do další životní etapy," uvedl.

Už delší dobu Štěpánkovi mluvil do duše profesor Pavel Kolář a naznačoval mu, že by bylo moudré s kariérou skončit. "Po dvou operacích, krční a bederní páteře, to sice neznamená, že by nemohl hrát dál, ale je to určité riziko. Je to už na jeho věk moc. Doporučení jsem mu dal a jeho rozhodnutí je moudré," řekl Kolář. Tenisem Štěpánek vydělal přes 11 milionů dolarů a zatím netuší, co bude dělat dál. "Teď na pár dní zmizím a budu mít čas přemýšlet, jak dál," řekl Štěpánek.