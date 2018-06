Štefánikova hvězdárna má 90 let, ročně ji navštíví 40 tisíc lidí

Štefánikova hvězdárna na pražském Petříně oslaví 24. června 90 let od svého otevření. Ročně ji navštíví 40.000 návštěvníků, desetkrát tolik, co plánovali její tvůrci při otevření v roce 1928. Hvězdárna patří mezi podobnými observatořemi ve světě mezi ty s největší dobou pozorování ročně, a to až 2000 hodin. Uvedli to zástupci hvězdárny na čtvrteční tiskové konferenci, kterou uspořádali v poledne, jen pár minut před začátkem astronomického léta. Hvězdárna vznikla v roce 1928, ročně je otevřena 2000 hodin, což je podle ředitele hvězdárny ve světě rarita.