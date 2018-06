Štěch o možném vedení diplomacie: ČSSD by neměla dál ustupovat

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se staví kriticky k možnosti, že by ministerstvo zahraničí mohl místo Miroslava Pocheho vést dočasně předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Štěch soudí, že veřejnost by to vnímala jako výrazný ústupek, což by sociální demokracii podle něho velmi vážně poškodilo. "Osobně se domnívám, že sociální demokracie by neměla dál ustupovat. Myslím, že došla už za hranu svých možnosti," řekl dnes ČTK Štěch, který je členem užšího vedení ČSSD a patří od počátku stejně jako senátorský klub sociální demokracie ke kritikům možné vládní spolupráce ČSSD s ANO.