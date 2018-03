Stavba metra D z Pankráce do Písnice má vyjít na 39,7 miliard Kč

Výstavba plánované trasy pražského metra D v úseku z Pankráce do Depa Písnice by měla vyjít na 39,7 miliardy korun. Nejvíc peněz z rozpočtu spolkne výstavba tunelů a vestibulů, a to 21 miliard. Trasa má odlehčit lince C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem. Kvůli výkupu pozemků chtějí dopravní podnik (DPP) a hlavní město založit společný podnik s developerem. Vítězem tendru byla firma Penta Investments. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.

DPP podle generálního ředitele Martina Gillara není sám schopen pozemky vykoupit. Vlastníci žádají mnohem vyšší částky, než na kolik je ocenily posudky DPP. Zároveň chtějí kompenzaci za roky, kdy na území byla dána stavební uzávěra. Společný podnik by s výkupem podle Gillara neměl mít problém. DPP se potřebuje domluvit s vlastníky 451 z celkově nutných 655 pozemků.