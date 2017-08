Stav nebezpečí na Zlínsku končí, Čunek žádá o pomoc veterináře

Na Zlínsku končí o půlnoci na středu 30 dní trvající stav nebezpečí, který v souvislosti s nákazou divočáků africkým morem prasat vyhlásil na konci července zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Hejtman vyzval ředitele Státní veterinární správy (SVS), aby udržel v platnosti opatření přijatá v souvislosti s mimořádným stavem. Jde především o zákaz vstupu do lesů a polí v oblasti nákazy a zachování pachových a elektrických ohradníků kolem ní. Čunek to řekl novinářům. Tento týden chce hejtmanství dokončit distribuci osmi klecí mezi myslivecká sdružení v ohnisku nákazy. Myslivci do nich budou prasata odchytávat. Odstřel černé zvěře je v červené zóně nadále zakázaný. Počet divočáků v této oblasti se podle hejtmana pohybuje kolem 150.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.