Státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej státních dluhopisů, které ministerstvo financí prodávalo na trhu za výhodných podmínek. Cílem bylo zajistit si finanční rezervu nebo refinancovat část dluhu výhodněji. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh zhruba 169.000 Kč. Proti konci března se dluh téměř nezměnil. MF upozornilo, že se mu daří i po ukončení devizových intervencí České národní banky prodávat státní dluhopisy za záporný výnos s dobou do splatnosti až pět let. Záporný výnos znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze.