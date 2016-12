23-12-2016 07:16 | Zdeňka Kuchyňová

Státní dluh ČR za letošní rok meziročně klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, řekl ČTK ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Za dobu našeho vládnutí se státní dluh snížil o 70 miliard korun," dodal. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadne ke konci letošního roku dluh zhruba 152.600 Kč, před rokem to bylo 159.000 korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu (HDP) by měl za letošní rok klesnout z loňských 36,7 procenta na 34,3 procenta, stojí ve Strategii řízení státního dluhu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Na Starých zámeckých schodech v Praze si připomněli 75 let od úmrtí prvorepublikového skladatele, zpěváka a herce Karla Hašlera. Setkání u jeho pomníku na opěrné zdi Svatováclavské vinice zahájila skupina Šlapeto Radana Dolejšího písní Po starých zámeckých schodech. Hašler vystupoval často ve varieté na Vinohradech. Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, v srpnu znovu. V prosinci téhož roku zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. Pomník Hašlerovi na Starých zámeckých schodech odhalili v roce 2009 při příležitosti 130. výročí jeho narození. Několikatunový kamenný pomník má podobu sedící Hašlerovy postavy na římse zasazené do ohradní zdi.

Státní dluh ČR za letošní rok meziročně klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, řekl ČTK ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Za dobu našeho vládnutí se státní dluh snížil o 70 miliard korun," dodal. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadne ke konci letošního roku dluh zhruba 152.600 Kč, před rokem to bylo 159.000 korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu (HDP) by měl za letošní rok klesnout z loňských 36,7 procenta na 34,3 procenta, stojí ve Strategii řízení státního dluhu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu.

Celkový počet stávkujících za vyšší mzdy na České poště vzrostl do čtvrtečních 18:00 podle odborů na 1200 z celkem 30.000 pracovníků podniku. Uvedl to místopředseda stávkového výboru Filip Janovský. Údaj je zhruba desetkrát vyšší než počet lidí, kteří se jako stávkující nahlásili svým vedoucím na pracovišti. Těch bylo večer 112. Stávkovali hlavně pracovníci v třídírnách v pražských Malešicích, Brně, Ústí nad Labem a Olomouci, poboček se protest nedotkl. Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že podle některých odborářů Česká pošta zaměstnance zastrašovala a varovala například před finančními dopady jejich zapojení do stávky.



Odboráři ze tří odborových organizací požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně. Většinové odbory podepsaly v listopadu s managementem dohodu o zvýšení mezd v příštím roce o 2,6 procenta, tedy v průměru asi 550 Kč. Průměrná mzda v podniku se pohybuje kolem 22.700 Kč, tedy více než 4000 Kč pod celostátním průměrem.