Stát vypsal soutěž na dostavbu D4 za soukromé peníze

Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem za soukromé peníze (PPP projekt). Předpokládaná hodnota zakázky je 24,9 miliardy korun, uvedl server zdopravy.cz. Půjde o první projekt výstavby dopravní infrastruktury financovaný na principu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který bude v Česku realizován. Vítěz soutěže bude zodpovědný nejen za stavbu a její přípravu, ale také její financování. Následně bude dálnici také 25 let provozovat. Stát by měl během této doby vítězi náklady postupně splácet. Vítěz bude mít zároveň na starosti i už postavený šestnáctikilometrový úsek rozestavěné dálnice. Poté by měla být celá dálnice předána do vlastnictví státu.