Stát prodal OKD za nejvyšší nabízenou cenu, řekl Sobotka soudu

Stát prodal akcie těžební společnosti OKD za vyšší cenu, než uváděl posudek, a za vyšší cenu, než byly jiné nabídky nebo doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Před Obvodním soudem pro Prahu 2 to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který vystoupil jako svědek v trestní kauze spojené s privatizací těžební společnosti OKD. Sobotka v době prodeje státního podniku zastával funkci ministra financí a bývá kvůli údajně nevýhodnému rozhodnutí terčem kritiky. K ceně prodeje uvedl, že na základě informací od ÚOHS měla být cena minimálně 3,5 miliardy korun. Pak se objevily nabídky od firmy Penta, které se podle Sobotky pohybovaly kolem tří až tří a půl miliardy korun. Podíl nakonec získala skupina Karbon Invest. "Žádné jiné nabídky nebyly," uvedl Sobotka. Premiér také uvedl, že cena prodeje převýšila i hodnotu, na kterou akcie vyčíslil posudek objednaný Fondem národního majetku. Při výpovědi Sobotka také uvedl, že vláda jednala o prodeji OKD exkluzivně se skupinou Karbon Invest. Důvodem bylo to, že chtěla zachovat sociální stabilitu v regionu, a tato jednání podle Sobotky preferovaly také odbory. Prodej akcií schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, jimž Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. V trestní kauze čelí obžalobě znalec, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu, a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku, kteří měli privatizaci na starosti. Vinu popírají mimo jiné i s argumentem, že fond byl pouhým administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu.