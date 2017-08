Stát chce od příštího roku zpřísnit pravidla pro očkování dětí. První dávku vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím by mělo dítě dostat nejpozději v roce a půl. Stát tak plánuje zajistit včasné očkování před nástupem do školky. Podle odpůrců návrhu by si o době očkování měli rodiče rozhodnout sami, tak jako nyní.