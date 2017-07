Na začátku září by mohla být uzavřena kupní smlouva mezi státem a firmou AGPI, majitelem vepřína v Letech na Písecku, který stojí v místech protektorátního koncentračního tábora pro Romy. Valná hromada AGPI schválila převod areálu na stát. ČTK to řekli ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a místopředseda představenstva AGPI Jan Čech. Cenu ani jedna ze stran neuvedla, AGPI ji oznámí až v případě, že se s vládou na odkupu dohodne. O situaci vepřína v místě romského tábora z doby druhé světové války se jedná přes 20 let. Česko za vepřín na pietním místě sklízí léta kritiku, k odstranění farmy vyzval i Evropský parlament.