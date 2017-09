O leteckou záchrannou službu by se po roce 2020 měl starat státní podnik. Ministerstvo zdravotnictví do konce letošního roku zpracuje harmonogram přechodu ze současného stavu, kdy službu provozují i soukromníci. ČTK to sdělil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Jeho návrh schválila na výjezdním zasedání v Lednici vláda. Dokument předložený kabinetu obsahoval i možnost, že by letečtí záchranáři pracovali pro firmu Czech Aviation Trade Centre (CATC) spadající pod Řízení letového provozu.