Starostové a primátoři by si od příštího roku mohli polepšit zhruba o 8,5 procenta. V závislosti na velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, by mohli vydělávat od 36.500 korun do téměř 95.000 korun. Hejtmani a pražský primátor by pak mohli dostávat průměrně o téměř 16 procent více, přišli by si na 109.500 až 120.500 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády připraveného ministerstvem vnitra, který má ČTK k dispozici.