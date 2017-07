Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) půjde do říjnových sněmovních voleb samostatně a jejich zástupci se neobjeví na kandidátkách KDU-ČSL. V úterý o tom rozhodl celostátní výbor tohoto uskupení. Původně měli Starostové s lidovci kandidovat ve volební koalici, od ní ale KDU-ČSL minulý týden ustoupila v obavě, že se nepodaří překročit desetiprocentní hranici nutnou pro vstup dvojbloku do Sněmovny. KDU-ČSL chtěla, aby místo volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Takový návrh ale zástupci STAN odmítli.