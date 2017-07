Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) půjde do říjnových sněmovních voleb samostatně a jejich zástupci se neobjeví na kandidátkách KDU-ČSL. Rozhodl o tom celostátní výbor tohoto uskupení. Původně měli Starostové s lidovci kandidovat ve volební koalici, od ní ale KDU-ČSL minulý týden ustoupila v obavě, že se nepodaří překročit desetiprocentní hranici nutnou pro vstup dvojbloku do Sněmovny. KDU-ČSL chtěla, aby místo volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Takový návrh lidovců ale zástupci STAN odmítli. STAN také podpořil prezidentskou kandidaturu bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše.

Lidovci na rozhodnutí někdejších spojenců reagovali prohlášením, že to znamená zbytečné tříštění sil a přibližuje hrozbu monopolu jedné strany. Podle křesťanských demokratů měla společná kandidátka šanci získat víc hlasů. Lidovci nicméně věří tomu, že budou se Starosty spolupracovat po volbách. Volby se uskuteční v druhé polovině října, v polovině srpna musejí kandidující uskupení odevzdat kandidátky.