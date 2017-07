Stádo zubrů evropských v Ralsku na Českolipsku se rozrostlo o dalších šest kusů, celkem tak obývá oboru už 33 těchto ohrožených přežvýkavců. Přírůstky pocházejí z Polska, jeden z nich se ale narodil až po příjezdu do Ralska. ČTK o tom informoval mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona. Z Polska získaly VLS čtyřletého býka a čtyři mladé krávy ve věku od dvou do čtyř let. Jedna z dovezených samic den po vypuštění do obory porodila zdravé tele.