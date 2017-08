Správa železnic představila první projekty na oživení nádraží

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila pilotní projekty na oživení nádražních budov a jejich prostor, které do budoucna nemají pro obsluhu železnice využití. V prostějovském nádraží budou sídlit policisté, v Teplicích pak železničáři chtějí na nádraží přesunout sídlo finančního úřadu. Na tiskové konferenci to řekl náměstek generálního ředitele SŽDC Tomáš Drmola. Správa železnic nádraží koupila od Českých drah vloni. Letos do oprav plánuje vložit 600 milionů korun, do roku 2022 celkem 8,4 miliardy korun.