Spotřeba medu v České republice stoupá

V Česku stoupá spotřeba medu. V roce 2016 to bylo podle údajů Českého statistického úřadu skoro kilogram na osobu. To je o polovinu víc než v roce 2006. Firmy loni vyrobily přes přes 9 tisíc tun medu. Nejčastěji ho vyvážejí do Německa, na Slovensko nebo do Francie. Podle Jiřího Hrbka z ČSÚ se včelaření lidé věnují hlavně na Zlínsku.

Export medu je podle ČSÚ zhruba o polovinu slabší než dovoz zahraničního medu do Česka. Loni to bylo přes 3 tisíce tun - nejčastěji z Ukrajiny, Slovenska a Uruguaye.