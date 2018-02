Sport- další výsledky

Judista Lukáš Krpálek získal na Grand Slamu v Paříži bronz. V boji o třetí místo ve váze nad 100 kg porazil v prodloužení Roye Meyera z Nizozemska.

Jan Doležal se stal novým českým mistrem v atletickém sedmiboji. Na halovém šampionátu v pražské Stromovce ovládl dvoudenní klání v osobním rekordu 6021 bodů, kterým se zařadil na čtvrté místo letošních světových tabulek. Jednadvacetiletý juniorský mistr Evropy v desetiboji z roku 2015 porazil o 70 bodů obhájce prvenství a domácí jedničku posledních let Adama Sebastiana Helceleta. Stal se také šestým Čechem v historii s šestitisícovým výkonem.

Český tenista Tomáš Berdych se rozhodl definitivně uzavřít své účinkování v Davisově poháru. Dvaatřicetiletý dvojnásobný vítěz "salátové mísy" vysvětlil svůj konec v týmové soutěži tím, že chce šetřit tělo, aby mohl pokračovat v kariéře. Berdych nastoupil v Davisově poháru do 67 utkání a na kontě má 50 výher a 17 porážek. Ve dvouhře má bilanci 29:15 a ve čtyřhře 21:2. Od roku 2003 hrál soutěž nepřetržitě jedenáct let a byl strůjcem triumfů v letech 2012 a 2013. Naposledy nastoupil aktuálně šestnáctý hráč světa předloni v 1. kole v Německu a pomohl týmu k výhře. "Skončila jedna krásná tenisová éra. Jsem šťastný, že jsem byl při tom a pomohl jsem Česku dvakrát vyhrát salátovou mísu. Reprezentoval jsem od roku 2003 v 29 daviscupových utkáních, ale v 32 letech jsem dospěl do stavu, kdy nemohu hrát pořád bez odpočinku," uvedl Berdych v tiskové zprávě.